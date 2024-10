La notte fra la terza e la quarta tappa del Campionato Italiano Motorally non è andata come Manuel Piacenti si aspettava. Qualcuno, infatti, prima della mezzanotte di sabato 7 maggio si è introdotto all'interno del paddock B, a Olbia, dove si teneva la competizione, e ha rubato la sua KTM 350 Six Days del 2018.

"L'incredulità e il sostegno degli altri piloti in gara - si legge sulla piattaforma GoFundMe, dove è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare il motociclista - sono stati di grande supporto a Manuel, nelle ore successive alla scoperta, ma non sono bastate per potergli permettere di ripartire domenica mattina”.

“Così - continua l’organizzatrice della petizione, Arianna Lenzi - unendo le idee, le forze e la determinazione, l'amico e pilota Umberto Fasullo ha pensato che sarebbe ingiusto che il Campionato Italiano Motorally del giovane pilota classe ‘91 finisca così, e che un modo per evitarlo ci sarebbe”.

Ecco la soluzione proposta: “Contribuire a un fondo che verrà destinato a Manuel per permettergli di tornare in sella quanto prima. Insieme al suo piccolo team NAX, a Paolo Pettinari (Rappresentante dei Piloti per l'anno 2022) e a tutti noi che crediamo nella bellezza e nello spirito di questo sport”.