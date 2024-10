Furto con scasso in un negozio "CFadda" nella zona industriale di Olbia. Quattro uomini, con passamontagna, alle 4 del mattino hanno fatto irruzione nel negozio, sfondando una porta di sicurezza.

Una volta all'interno hanno preso una smerigliatrice dagli scaffali, dirigendosi a colpo sicuro negli uffici dove era sistemata la cassaforte, riuscendo ad aprirla velocemente e portando via 20 mila euro in contanti, l'incasso della settimana. I quattro, secondo gli inquirenti esperti rapinatori, hanno poi lasciato la zona industriale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che stanno visionando le immagini del servizio di sicurezza interno.

Il negozio per la vendita di articoli di bricolage e "fai da te", è provvisto di allarme, che però non è scattato forse per un guasto oppure perché manomesso dai malviventi.