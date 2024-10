Oltre ai massaggi, fatti da una massaggiatrice olbiese, sarebbero state fornite prestazioni a luci rosse da giovani cinesi.

La Polizia ha quindi eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo disposta dal Gip di Tempio in un centro di massaggi orientali a Olbia.

Secondo gli accertamenti eseguiti, nel locale in via Longhena non sarebbero stati forniti solo servizi di massaggi rilassanti.

Gli agenti del commissariato hanno così denunciato una cittadina cinese di 35 anni che gestiva il centro e per la donna è scattato provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Olbia.