I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, questa mattina, hanno arrestato Sefik Seferovic, 31enne operaio Bosniaco, autore del tentato omicidio di Alessandro Maggis, 30enne di Golfo Aranci, ucciso a coltellate nel Natale del 2010 a Olbia.

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno eseguito il provvedimento emesso dalla Procura di Tempio Pausania, affinchè l’uomo sconti la pena di 7 anni di reclusione a cui è strato condannato: l’uomo, associato al Carcere di Bancali, venne arrestato nel pomeriggio stesso del tentato omicidio, scaturito per futili motivi, mentre era in fuga in auto sulla SS 131.