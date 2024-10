I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, ieri sera hanno arrestato Giuliano G., 30enne giardiniere residente a Cagliari, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo, a Olbia da mesi per motivi di lavoro, a seguito di mirate indagini, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e trovato in possesso di 35 grammi di cocaina suddivisa in dosi, pochi grammi di MDMA e due bilancini di precisione: il tutto era ben cxustodito all’interno di una pentola in cucina.