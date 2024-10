Una bimba di 3 anni è morta durante la notte nell'ospedale di Olbia Giovanni Paolo II. Il decesso, poco prima delle 2, per una sospetta meningite.

La piccola era stata portata al Pronto soccorso con la febbre alta.

Solo nelle prossime ore saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici dell'Asl per stabilire con certezza le cause che hanno portato in poche ore al decesso.

Il Servizio di Igiene Pubblica ha subito attivato la sorveglianza sanitaria delle persone che sono state a contatto con la piccola.