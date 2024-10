Una lite tra fratelli, scoppiata intorno alle 21,30 di ieri a bordo in un'imbarcazione ormeggiata al porticciolo della Lega Navale di Olbia, è finita nel sangue. Giancarlo Vannozzi, 50 anni, di Rieti ma da tempo sposato e residente in città, è stato ferito gravemente all’addome in seguito ad alcune coltellate sferrate dal fratello Claudio, di 52 anni, residente ad Aprilia.

Non si conoscono i motivi del terribile gesto.

L’uomo ferito gravemente è stato prima soccorso dagli uomini del 118 e poi trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II, dove è stato trasferito in sala operatoria per un successivo intervento chirurgico.

Vannozzi non sarebbe in pericolo di vita. Il fratello Claudio, invece, è stato arrestato per tentato omicidio.