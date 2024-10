In Sardegna

Apparteneva a un imprenditore campano affiliato alla Camorra napoletana l'appartamento messo sotto sequestro ieri a Olbia per volere della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli. L'imprenditore in questione si chiama Raffaele Sarnataro, che operava nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per conto del clan La Torre.