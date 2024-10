Un automobilista olbiese di 25 anni è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. Ieri mattina, il giovane alla guida di una Polo Volkswagen, all'incrocio tra via San Simplicio e via Vittorio Veneto, non rispettando l'obbligo di precedenza, ha investito un trentottenne di origini pakistane che viaggiava a bordo di uno scooter.

Subito dopo l’incidente il ragazzo è fuggito, ma è stato rintracciato dalla Polizia municipale grazie alla segnalazione dei passanti che hanno assistito all'incidente.