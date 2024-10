Tragico il bilancio degli incidenti mortali che si sono verificati sulle strade della Sardegna in questa stagione estiva. Ieri sera si è consumata un'altra tragedia nella sopraelevata nord che collega il porto di Olbia con la Costa Smeralda.

Un giovane olbiese di 25 anni, Keoma Walter Firinaiu, ha perso la vita in sella alla sua moto a causa della manovra azzardata di un camper che faceva inversione di marcia in un tratto di strada vietato. Il giovane era alla guida della sua Kawasaki 600 quando si è ritrovato il camper, condotto da un turista di Monaco di Baviera, proprio in mezzo alla carreggiata e non ha potuto far nulla per evitare l’impatto che gli è costato la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e il personale medico del 118.