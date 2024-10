Incidente mortale questa notte sulla strada che da Olbia porta a Tempio nei pressi di Santa Lucia. Raimondo Degortes, 60 anni, di Olbia, ha perso la vita a causa di un violento scontro frontale tra sua la Fiat Panda e un Alfa 159.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, il terribile schianto lo ha ucciso sul colpo. Il giovane alla guida della 159 è rimasto ferito in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i vigili urbani di Olbia.