Intorno alla mezzanotte di oggi, due squadre di Vigili del fuoco di Olbia, col supporto della squadra inviata da Arzachena, sono intervenute in località Spiritu Santu ad Olbia per un vasto incendio scaturito all'interno della discarica.

Il settore interessato dalle fiamme è stato quello dei rifiuti ingombranti. Le squadre del 115 hanno spento il fuoco solo dopo circa 6 ore di lavoro. Le cause sono in accertamento, non si segnalano feriti.