Questa mattina a Olbia, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto poco dopo le 4 una richiesta d’intervento per un incendio in appartamento in via Volterra.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto celermente ad estinguere l’incendio sprigionatosi all’interno di un'abitazione al piano terra.

L’incendio, che ha coinvolto in particolare la zona giorno, ha completamente distrutto il locale. Al suo interno è stato rinvenuto esanime un 72enne del posto, disabile.

Non è escluso che la causa del rogo possa essere il mal funzionamento di una stufa elettrica. Sulle cause indaga la scientifica dei Carabinieri di Olbia.