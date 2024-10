Poco prima della mezzanotte, ad Olbia, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso la spiaggia di Pittulongu, per l'incendio che ha colpito il bar-ristorante Mama Beach.

Sul posto sono state inviate le Squadre di Olbia ed Arzachena. Dato il forte vento della notte, l'intera struttura in legno è andata a fuoco.

L'intervento dei pompieri si è concluso alle prime luci dell'alba. Al momento sono in corso le indagini per determinare le cause del rogo.