Questa mattina a Olbia, in via Bellini, i carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto un 31enne olbiese, noto alle forze di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare nell'abitazione dell’uomo sarebbero stati rinvenuti 150 grammi di marijuana, 700 euro in contanti, un bilancino di precisione, ritagli di buste in nylon e diversi appunti, il tutto sottoposto a sequestro.

Si trova attualmente agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.