I carabinieri della Sezione Operativa del Reparto territoriale di Olbia hanno denunciato un 25enne olbiese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, disoccupato e noto alle forze di polizia, era da tempo sotto osservazione dei militari e questa mattina, all’esito di un controllo stradale ordinario del territorio in zona di via Barcellona, è stato fermato in macchina in compagnia di un suo amico.

Durante i controlli sarebbe stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare presso la propria abitazione avrebbe permesso di rinvenire 34 grammi di infiorescenze di marijuana sul tavolo della cucina.

Inoltre, occultati all’interno di un barattolo di latta in un cappellino da baseball, sarebbero stati trovati 12 grammi di cocaina. Tutta la sostanza stupefacente è stata debitamente sottoposta sotto sequestro.