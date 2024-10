E' stato ritrovato morto, sulla Olbia-Loiri Porto San Paolo, Gavino Lacana, il pizzaiolo di 35 anni scomparso da sabato scorso. E' rimasto vittima di un incidente mentre era alla guida della sua auto uscita fuori strada.

Due giorni fa era stato lanciato l'allarme per la sua sparizione e questa mattina, alle 9:30, in seguito alla segnalazione di un cacciatore, la sua Fiat Multipla blu è stata trovata, in una cunetta, ribaltata, nei pressi dell'eliporto di Venafiorita.

Secondo i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, l'auto potrebbe esser uscita fuori strada in seguito ad un malore o ad un colpo di sonno dell'autista, ma sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la corretta dinamica dell'incidente. Inizialmente i genitori avevano pensato ad un suo allontanamento volontario.

Non vedendolo, però, rientrare e non riuscendo a rintracciarlo neanche al telefono, lunedì si son presentati nella stazione dei carabinieri di Loiri e hanno sporto denuncia di scomparsa.