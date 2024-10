I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia questa mattina sono intervenuti presso la scuola elementare “Santa Maria” in via Cimabue a seguito di una segnalazione di furto. Durante il sopralluogo i militari hanno notato che i ladri entravano nell’edificio scolastico passando attraverso la finestra dei servizi igienici.

Nel corso del controllo l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un uomo che si dava alla fuga tra le sterpaglie, nella campagna adiacente alla scuola. Dopo un inseguimento a piedi i militari dell’Arma hanno bloccato e identificato Marin S., rumeno di 37 anni, celibe e nulla facente, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.

Nello zaino l’uomo custodiva un lettore dvd, oggetto di furto, mentre dietro il muretto di confine tra la scuola e la campagna era stata nascosta la refurtiva: 8 computer, 1 pc portatile, uno stereo, un lettore dvd e un mini hi-fi di proprietà della scuola.

Il cittadino comunitario è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Non è stato possibile arrestarlo perché sorpreso fuori dalla flagranza del reato di furto.