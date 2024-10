Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia, in seguito a una segnalazione, sono intervenuti in un bar molto conosciuto di via Aldo Moro.

I militari hanno arrestato due uomini in flagranza di reato: uno l’hanno sorpreso all’interno dell’esercizio con arnesi da scasso, l’altro stava scappando dal luogo del furto.

I due fermati, Michele La Placa, 30enne, e Gianluigi Congiu, 40enne, entrambi di Olbia, già noti per reati contro il patrimonio, sono stati trovati in possesso di cacciaviti usati per l’effrazione alla porta posteriore e di 80 euro, soldi che sono riusciti a prendere dal cassetto del registratore di cassa prima dell’arrivo dei Carabinieri.