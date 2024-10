Questa notte, i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti successivamente alle telefonate pervenute da alcuni condomini residenti nello stabile del supermercato Crai di via Barbagia. Di fatto una banda composta da quattro rapinatori aveva sfondato la porta di accesso in vetro con tronchesi e strumenti da scasso al fine di impossessarsi di beni e denaro contante.

Immediatamente sono giunte sul posto diverse pattuglie, che sono riuscite ad intercettare il furgone in una strada adiacente, con i soggetti intenti a scendere dal mezzo per darsi alla fuga. I militari hanno fermato quattro giovanissimi sospetti, tra cui un minorenne, che sottoposti a perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di strumenti da scasso e indumenti per il travisamento.

Dai primi accertamenti si è evinto che il furgone era stato rubato la sera stessa da un parcheggio, per essere utilizzato nello specifico fatto criminoso. Arrestati in flagranza di reato per tentato furto aggravato e ricettazione in concorso, l’autorità giudiziaria ha disposto per tutti la custodia cautelare domiciliare tranne che per il minore, accompagnato presso il CPA di Sassari, a disposizione della magistratura.