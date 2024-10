Mercoledì sera, i carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia, nel corso di controlli finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 40enne di origini cagliaritane residente a Loiri Porto San Paolo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, e denunciato altre due persone, per detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro.

I militari, durante un servizio di osservazione nelle vie segnalate per fenomeni criminali di questo genere, su cui i carabinieri hanno da tempo mantenuto una costante attività di vigilanza, hanno individuato due uomini, noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, che si muovevano con fare sospetto tra le auto in sosta nelle vie adiacenti a Via Vittorio Veneto.

Hanno pertanto richiesto il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile e proceduto al controllo dei fermati, che sarebbero stati trovati in possesso di involucri contenenti marijuana e altra sostanza stupefacente, e nelle tasche di uno dei due, un olbiese 50enne, un bilancino di precisione.

I carabinieri hanno così esteso gli accertamenti in alcune abitazioni nella disponibilità dei due soggetti, in una delle quali, quella di residenza della compagna del quarantenne (una impiegata olbiese di 45 anni) che lo stava attendendo in casa, sarebbe stato rinvenuto quasi mezzo chilo di marijuana, 88 grammi di hashish e ben cinque bilance, tre di precisione, utilizzate per dosare le quantità e preparare le confezioni.

Il secondo uomo invece sarebbe stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana, 11 di hashish, oltre 8 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione. Per il 40enne si è proceduto all’arresto, poi accompagnato ai domiciliari. La donna ed il 50enne olbiese invece sono stati denunciati in stato di libertà. La convalida si è conclusa con la misura dell’obbligo di firma.