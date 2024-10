"La Giunta regionale si svegli, perché siamo ad un passo dal dirottamento su Londra degli investimenti previsti per Olbia". A lanciare l'allarme sul futuro polo sanitario di eccellenza in Gallura è l'ex governatore Ugo Cappellacci secondo il quale la Qatar Foundation of Endowment, che per questo progetto ha messo sul piatto 1,2 miliardi di euro, sarebbe pronta a sottoscrivere un accordo con il King's College di Londra.

"L'ennesima proroga concessa dalla Qf per definire l'accordo scadrà venerdì ma domani a Doha - ha annunciato l'esponente di Fi in una conferenza stampa a Olbia - il cda della Fondazione si riunirà per discutere degli investimenti sulla ricerca e potrebbe anche decidere un disimpegno.

"In questi mesi - ha ricordato Cappellacci - per circa cinque o sei volte la Sardegna ha rischiato di perdere questa grandissima opportunità. Ora è giunto il momento che le istituzioni nell'Isola come a Roma facciano seguire alle parole i fatti concreti. Se la situazione è ancora recuperabile ci si muova in queste ore senza aspettare oltre".

Secondo l'ex presidente della Regione, giovedì 13 i manager della Qatar Foundation diserteranno il tavolo a Palazzo Chigi per discutere dell'offerta degli investitori e delle richieste dei commissari che gestiscono la procedura fallimentare dell'ex San Raffaele e questo, ribadisce, è un segnale poco rassicurante.

"La Giunta regionale non stia ad aspettare gli eventi - ha ribadito Cappellacci - ma intervenga per riaffermare che c'è un'intera comunità che vuole fortemente questo progetto. Abbiamo lavorato per anni per questo risultato: per fare un paragone calcistico, abbiamo condotto un'azione lungo tutto il campo e portato la palla fino alla linea della porta opposta. Ora non resta che depositarla in rete, ma qualcuno ha iniziato a palleggiare e a tenerla ferma sullo stesso punto. La smettano e facciano fare questo goal a tutta la Sardegna".

Insieme all'ex governatore erano presenti alla conferenza stampa diversi esponenti del centrodestra in Consiglio comunale a Olbia e il consigliere regionale gallurese Giuseppe Fasolino.