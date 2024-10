E' morta nell'ospedale di Sassari la bimba di 10 mesi colpita da sepsi meningococcica di sierotipo B.

Non ce l'ha fatta la piccola olbiese che per 17 giorni ha lottato per rimanere in vita. Il suo cuore ha cessato di battere ieri sera.

La bimba il 6 maggio era stata ricoverata nell'ospedale di Olbia da dove poi era stata trasferita a Sassari, nel Reparto Infettivi della Clinica Pediatrica e poi in Rianimazione.

Le condizioni della bimba di 10 mesi erano sembrate sin da subito molto gravi e così da Olbia è stata trasferita nell'ospedale di Sassari dove i medici si sono prodigati per tenerla in vita.

"La sorella gemella, invece, che non mostrava alcun sintomo - ha spiegato l'Asl gallurese - era stata posta in isolamento nel reparto di Pediatria nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove le è stata somministrata la profilassi, per poi venire dimessa e tornare a casa coi genitori".

Da lunedì 19 maggio la Asl di Olbia ha messo a disposizione della popolazione il vaccino contro il Meningococco di sierotipo B, causa dei due decessi di Sepsi meningococcica registrati in Gallura negli ultimi cinque mesi.