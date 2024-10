Questa notte, intorno alle 2,15, i Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti in via Eleonora d'Arborea per l'incendio che ha coinvolto due autovetture.

Le alte fiamme sprigionate dai due mezzi hanno creato il panico fra i residenti, alcuni dei quali hanno lanciato l'allarme.

Il tempestivo intervento dei vigili ha fatto sì che venissero estinte, anche grazie al supporto di un'autobotte.