Due auto alimentate a gpl sono finite in fiamme la scorsa notte a Olbia. L’incendio è divampato intorno alle 21, in via Libano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari. Le auto, parcheggiate una di fronte all'altra, hanno riportato ingenti danni.

Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha evitato che le fiamme coinvolgessero anche altri veicoli. Sul posto anche i carabinieri di Olbia.