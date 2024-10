Intorno alle 16 i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in viale Aldo Moro, angolo via Poletti, per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.

La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le auto e bonificare l'area dell'intervento. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Olbia.

Sul posto la Polizia Locale di Olbia per i rilievi.