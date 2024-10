In Sardegna

Come se non fossero bastati i danni causati dall'alluvione, che la settimana scorsa ha devastato la Sardegna, un incendio divampato in uno dei capannoni della Biancasarda, una lavanderia industriale che si è occupata di lavare lenzuola, asciugamani, tovaglie della popolazione di Olbia, ha bruciato biancheria e abbigliamento.