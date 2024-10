Nelle prime ore della mattina di oggi, ad Olbia, la capitaneria di porto è intervenuta per prestare soccorso ad una passeggera 48enne della Moby Dada che, colta da un malore, aveva perso conoscenza a bordo della motonave, diretta a Civitavecchia e in quel momento in navigazione a circa 60 miglia dal porto di Olbia.

Gli uomini della Guardia costiera, coordinati dal capitano Maurizio Trogu, dopo aver preso a bordo della motovedetta il personale medico del 118, hanno raggiunto l'imbarcazione. Per accelerare i tempi e andare incontro ai soccorsi, il traghetto ha invertito la rotta.

La donna è stata quindi trasferita in motovedetta, per essere sottoposta alle prime cure mediche. Successivamente è stata trasportata alla Caletta, e infine all'ospedale di Nuoro da un'ambulanza del 118.