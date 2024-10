I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nella tarda serata di ieri, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne barista di Olbia perché trovato alla guida della sua auto, una Audi 80, già posta sotto sequestro a dicembre, per mancata copertura assicurativa e perchè in possesso di una mazza da golf, verosimilmente posta al suo fianco come mezzo per difesa personale.

All’uomo è stata revocata la patente e denunciato per violazione degli obblighi di custodia in riferimento alla sua autovettura, nonché per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.