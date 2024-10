La sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto intorno 1.50 una richiesta d’intervento per un principio d’incendio in una cucina di una struttura ricettiva di Olbia. E' stata prontamente inviata sul posto la squadra Vvf di Olbia che ha potuto constatare come il fumo venisse effettivamente dalla cucina.

Con la collaborazione del personale alberghiero, i circa 40 clienti all'interno della struttura sono stati evacuati, per permettere l’aerazione dei locali e controllare l’integrità degli stessi. Non sono stati registrati malori né danni strutturali, solo alcuni momenti di agitazione e panico fra gli occupanti.

Sul posto presente anche un ambulanza del 118, per precauzione, e le forze dell'ordine. Dopo circa una mezz'ora gli ospiti della struttura sono potuti rientrare in tutta sicurezza nei propri alloggi.