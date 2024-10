I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nelle ore notturne del fine settimana, hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale in Olbia:

- Arrestato Massimiliano Vincitorio, broker finanziario 48enne di Arzachena, che a bordo della sua Hiunday Jazz, sottoposta a sequestro, e con patente già revocata, tentava di sottrarsi al controllo dei militari. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, si scagliava fisicamente contro i militari anche ingiuriandoli, e veniva arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. Il Vincitorio già in passato si era reso protagonista di intemperanze simili;

- Denunciati per guida in stato d’ebbrezza due imprenditori 32enni di Olbia (patenti ritirate e mezzi sottoposti a sequestro);

- Denunciato un barista 30enne della provincia di Cagliari, per guida in stato d’ebbrezza e porto di armi bianche, poiché in possesso di coltello a serramanico con lama da 26 cm.;

- Denunciato per guida senza patente mai conseguita un cittadino marocchino 28enne alla guida di una BMW di un amico e un operaio 30enne a bordo di un autocarro.

Più di 60 gli automezzi controllati e 80 le persone identificate.