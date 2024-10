"Emergenza alluvione. Aiutate il popolo Sardo. - 1° avviso



Nella giornata odierna dalle ore 12:00 si forniscono pasti caldi presso la chiesa della Sacra Famiglia,



la chiesa di Sant’Antonio e presso la ferramenta Addis in via Vittorio Veneto.



Emergenza alluvione - 2° avviso



Per qualsiasi necessità e in particolare per problematiche relative alle abitazioni, rivolgersi alla Protezione Civile tel. 0789/52020.



Emergenza alluvione - 3° avviso



Gli esercenti e le ditte private che volessero offrire gratuitamente biancheria intima per uomo, donna e bambino/a possono consegnarla presso il Centro Umanitario in via Canova (ex ambulatorio ASL) referente Sig.ra Annamaria Chessa tel. 339/6427655, oppure presso i Servizi Sociali del Comune sede Poltu Quadu tel. 0789/52172.



Emergenza alluvione. Attivato un Conto Corrente per solidarietà