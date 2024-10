Potrebbero essere i Maneskin i protagonisti della notte di San Silvestro a Olbia. Il molo Brin, infatti, potrebbe ospitare la band romana in occasione del concertone dell'ultima notte dell'anno.

Nonostante manchino due mesi, l'amministrazione comunale lavora da tempo per definire uno degli eventi più attesi in città e non solo. Olbia è infatti da sempre una delle mete preferite dai giovani per festeggiare la notte di Capodanno.

Uno dei nomi più accreditati, fino a poco tempo fa, era anche quello di Elisa, ma i Maneskin avrebbero guadagnato un maggior favore nel corso delle settimane.