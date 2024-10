Questa mattina, intorno alle 9, un uomo è stato aggredito e dato alle fiamme con del combustibile in via Petta. L'aggressore lo avrebbe atteso fuori casa per poi dargli fuoco.

Il malcapitato si sarebbe gettato dentro un bus di linea in sosta, vicino alla pensilina dell'Aspo. A quel punto l'autista avrebbe afferrato l'estintore attivandolo per spegnere le fiamme.

Sul posto è giunta un'ambulanza e l'uomo è stato immediatamente trasferito in ospedale, mentre l'aggressore è stato portato in commissariato. Scientifica al lavoro per ricostruire quanto accaduto.