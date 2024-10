Nuovo collegamento targato Vueling. Dal 22 giugno, infatti, sarà possibile partire da Olbia per arrivare a Barcellona. Il volo avrà frequenza bisettimanale (martedì e il sabato) da giugno a settembre e nel mese di agosto sarà attivo 3 volte a settimana (martedì, giovedì e sabato). La compagnia spagnola collegherà così l’Aeroporto di Olbia con il nuovo Terminal 1 dell’Aeroporto El Prat di Barcellona con tariffe a partire da 49,99€ a tratta, tutto incluso. L'offerta del vettore per la stagione estiva è di 10.020 posti.

Inoltre, grazie ai voli in connessione via El Prat, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere, facendo scalo a Barcellona, con un unico check-in per tutte e due le tratte e il ritiro del bagaglio imbarcato direttamente all’aeroporto di destinazione, altre città di interesse internazionale come Bilbao, Madrid, Siviglia, San Sebastian, le isole Baleari e Canarie.

I biglietti aerei sono già disponibili sul sito ufficiale www.vueling.com