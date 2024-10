Questa mattina poco dopo le 5 i Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti per l’incendio di un'auto in via Fausto Noce.

Il mezzo in sosta ha riportato ingenti danni. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Porto Rotondo, che indagano sull'accaduto.