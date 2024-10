I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nel corso del pomeriggio di ieri, a Olbia, hanno arrestato uno studente 15enne, per spaccio si sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, che frequenta la terza media, a seguito di indagini e riscontri condotte dai Carabinieri della Stazione di Olbia, è stato sottoposto a perquisizione personale domiciliare e sarebbe stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish in unico panetto, 12 dosi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga in dosi, bilancino, un coltello pattada, e un cellulare risultato rubato qualche settimana fa.

Il ragazzo era andato regolarmente a scuola dove sembra svolgesse anche lì l’attività di spaccio.