E' stata improvvisamente annullata la 7^ edizione del Festival Mirtò, evento dedicato agli appassionati del mirto e non solo in programma a Olbia dal 17 al 20 agosto. La manifestazione avrebbe dovuto prendere il via oggi, con l'allestimento di stand degli artigiani ed espositori e serate di musica e intrattenimento.

"Con grande rammarico - si legge in un comunicato - lo staff di Mirtò, il Festival internazionale del Mirto, comunica che per motivi tecnici e organizzativi, derivanti dalla delicata situazione sanitaria nella città di Olbia, la settima edizione di Mirtò è stata annullata. Conseguentemente non si svolgeranno tutti gli spettacoli precedentemente comunicati e inseriti in cartellone".

Sulla vicenda è intervenuto anche il rapper Fedez, alimentando ancora la polemica che da diversi giorni lo vede contrastare il collega Salmo e il maxi concerto organizzato dallo stesso al Molo Brin il 13 agosto.

"Dopo il concerto protesta di Olbia iniziano ad arrivare le conseguenza - commenta Fedez, che ironizza -. E' giusto perché quando si protesta bisogna pagare le conseguenze. Ed è giusto che le conseguenze le paghino gli altri vero? Perché davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo, è giusto che le conseguenze le paghino i piccoli commercianti e i piccoli artigiani di Olbia che oggi si sono visti annullare la sagra del mirto. Queste persone probabilmente sono meno agiate dell'artista e probabilmente avevano la vera necessità di lavorare per portare il cibo a casa".

Poi la frecciatina contro l'assessore comunale Marco Balata, che ha preso parte all'evento sotto la ruota panoramica. "Vedo tanti artisti compatti con questa lungimirante protesta, replicate le gesta del vostro beniamino. Organizzate un concerto in piazza chiamando un vostro amico assessore di Forza Italia e fatevi fotografare con gli hashtag #forzaitalia e #elezioni2021. Mi raccomando ragazzi, la rivoluzione inizia da oggi".