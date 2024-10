Due lama, due dromedario, un cammello e tre mucche dell'Highlands appartenenti ai circhi Karoli e Martin show sono entrati in contatto con la bluetongue a Olbia e sono stati per questo confinati in quarantena alla periferia della città. Il circo, che si è esibito in città nei giorni scorsi, si è adesso spostato a Nuoro ma ha dovuto lasciare in Gallura una parte dei suoi animali che per legge non potevano spostarsi dopo il contagio.

L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Giovannelli e gli animali sono ancora sotto osservazione della Asl che oggi ripeterà gli esami, solo una volta ottenuti i risultati si potrà stabilire se faranno ritorno nell'ambiente circense ad esibirsi sotto i tendoni.