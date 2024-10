Nella nottata dello scorso 12 aprile, il personale della Polizia Stradale di Sassari – Distaccamento di Olbia hanno denunciato due soggetti per furto di un’auto e dell’attrezzattura in essa contenuta, di notevole valore.

Gli agenti, impegnati in orario notturno in un posto di controllo alla periferia di Olbia hanno notato un’auto sbandare vistosamente e hanno quindi proceduto a fermarla, per eseguire i controlli di rito. All’interno del veicolo sono stati identificati due soggetti e accertata la presenza di numerosa attrezzatura da giardinaggio di notevole valore.

Dai controlli sarebbe emerso che l’autista, visibilmente agitato, era privo di patente poiché revocata pochi mesi prima. Lo stesso, sottoposto ai rilievi etilometrici, sarebbe risultato alla guida con un tasso alcolemico di ben 3 volte il limite consentito.

Inoltre gli agenti, insospettiti da alcune dichiarazioni contradditorie, hanno di contattare l’intestatario del veicolo, il titolare di un’azienda agricola gallurese, scoprendo che lo stesso non si era reso conto del furto avvenuto poco prima.

I due soggetti sono stati quindi segnalati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania anche per il delitto di furto, in concorso fra di loro.