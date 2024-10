In Sardegna

I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, ieri sera, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Tempio a conclusione di una serrata indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Olbia Centro, hanno arrestato un 60enne della provincia di Nuoro per abusi sessuali ripetuti in danno della figlia di 6 anni.