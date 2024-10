Una coppia di Olbia ha ricevuto i pacchi donati dalla scuola primaria Paradiso di Marina di Carrara, ma invece di distribuirli ha preso ciò di cui aveva necessità e il resto l’ ha gettato in una discarica poco distante dalla loro casa.

Secondo L’Unione Sarda, che oggi riporta la notizia della conclusione delle indagini sull’accaduto, i due si sarebbero difesi sostenendo “di aver provato a consegnare la merce a un centro raccolta che l’avrebbe rifiutata, e poi di averla messa in un contenitore per abiti usati. Giustificazioni, queste, che non hanno convinto la polizia locale”.

La coppia è stata denunciata.

Foto tratta da Ansa.it