Sono partite questa mattina le ricerche in mare da parte dei sommozzatori dei Carabinieri, del corpo di Rosa Bechere, la donna di 60 anni scomparsa a Olbia il 26 novembre 2022. Gli operatori hanno iniziato dalla zona "Mogadiscio", nella darsena poco distante da via Aretino, dove si trova l'abitazione della coppia indagata dalla Procura di Tempio (Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu ndr) per la sparizione, il possibile omicidio e l'occultamento del cadavere di Rosa Bechere.

Meloni e Beccu, che si dichiarano innocenti, si trovano proprio in queste ore nella caserma dei militari di Olbia dove sta avvenendo l'interrogatorio nei loro confronti.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due potrebbero avere approfittato dell'invalidità della 60enne, facendole ingerire dosi massicce di farmaci per poi rubarle risparmi e carte postali su cui le veniva accreditato il reddito di cittadinanza.