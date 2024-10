Circa 250 auto abbandonate sono state individuate e rimosse dagli agenti del Nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Olbia nel corso del 2023.

Per proprietari dei mezzi lasciati in strade di periferia, in balia dei vandali, una volta rintracciati è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 1.700 euro.

Durante gli ultimi controlli ambientali portati avanti dalla polizia locale sono stati sequestrati anche due autocarri di grosse dimensioni, abbandonati nel porto Isola Bianca e trasformati in ricettacoli di rifiuti di ogni tipo.

I proprietari dei due mezzi pesanti non sono ancora stati rintracciati. Per loro l'ipotesi di reato è di occupazione abusiva dell'area demaniale e abbandono di rifiuti.