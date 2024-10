"Abbiamo definito la sospensione, da domani 31 marzo e fino al 10 aprile, delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i servizi ed attività, pubbliche e private, comprese le attività ludico-sportive e ricreative dedicate a bambini ed adolescenti, anche se svolte all’aperto. Questo significa che sarà interdetto l’accesso alle aree dedicate ai giochi per i bambini, come quelle del parco urbano Fausto Noce, ad esempio". Lo comunica su Facebook il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

"Vogliamo rassicurare i nostri concittadini che la situazione non è particolarmente allarmante - precisa -, ma abbiamo voluto disporre l’ordinanza approfittando delle vacanze pasquali: aggiungendo qualche giorno di didattica a distanza è possibile evitare i contatti tra gli alunni per un periodo più lungo. Si tratta di una forma di prevenzione che abbiamo deciso di adottare per evitare di dover correre ai ripari successivamente, magari per fronteggiare una situazione meno sotto controllo rispetto a quella attuale".

"Sono 149 le persone attualmente positive al virus nella nostra città. Si tratta di un numero contenuto rispetto ad altre realtà, ma che deve spingerci a non abbassare la guardia e mantenere i comportamenti corretti che ormai tutti conosciamo. Per questo vogliamo fare un appello rispetto ai giorni di Pasqua invitando i nostri concittadini ad attenersi scupolosamente alla normativa: avremo tempo di festeggiare con i nostri cari non appena raggiungeremo la luce in fondo al tunnel, ormai sempre più vicina grazie alla vaccinazione di massa che stiamo portando avanti", conclude il primo cittadino.