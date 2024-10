Non si placa l'eco nazionale relativo alla sconcertante disavventura vissuta da due giovani studenti sassaresi in Olanda. Nicola Piras e Gabriella Meloni hanno vissuto lo choc di un fermo alla frontiera, creato da una carta elettronica di identità non riconosciuta come valida da un inflessibile agente, che ha interrotto la tesi Erasmus di Nicola. E' seguita una odissea con carcerazione in celle separate per i due ragazzi, foto segnaletiche ed impronte digitali, e nessun contatto con i parenti. L'intervento della Questura sassarese ha risolto il caso, ma ora si attendono scuse ufficiali e risarcimento.