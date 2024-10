Venerdì Tortolì ospiterà Turismà, un evento dedicato agli operatori del settore turistico, organizzato da Sartoria del Marketing in collaborazione con Eager.

Questo appuntamento itinerante, che sta attraversando la Sardegna, arriva a Tortolì per portare nuove prospettive e strumenti fondamentali per prepararsi alla stagione turistica 2025, affrontando con successo le nuove sfide del settore.

Al centro dell’incontro ci sarà l’adozione di un approccio basato sui dati per elaborare strategie di marketing più efficaci e mirate. In un mercato sempre più competitivo, in cui gusti ed esigenze dei turisti cambiano rapidamente, la conoscenza di questi trend è fondamentale per le attività locali.

Turismà offrirà una panoramica dettagliata su come i dati possano aiutare ad intercettare nuovi flussi turistici e segmenti di mercato emergenti, favorendo lo sviluppo di campagne pubblicitarie precise ed economicamente vantaggiose.

Durante l'evento, i partecipanti potranno approfondire diversi temi attraverso presentazioni e dati reali, come:

● Identikit del turista di Tortolì: una presentazione dei dati raccolti tramite l’app Heart of Sardinia durante la stagione 2024, elaborati grazie al software Eager Analytics.

● Analisi dell’impatto del sistema di prenotazione digitale per l’accesso a Cala Goloritzé sulla gestione dei flussi turistici in Ogliastra: un’analisi dei dati degli ultimi tre anni e delle dinamiche locali emergenti derivanti dal contingentamento degli accessi.

● Introduzione al concetto di Marketing Data Driven: come utilizzare i dati per ottimizzare le strategie di marketing,conoscere le proprie buyer personas ed intercettare nuovi mercati ottimizzando costi di promozione.

Sarà inoltre organizzata una sessione Q&A, in cui gli operatori del settore potranno confrontarsi direttamente con esperti, condividere esperienze e approfondire le tematiche trattate.

Per partecipare all’evento di Venerdì 25 Ottobre basterà iscriversi e richiedere un ticket su Eventbrite a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turisma-tortoli-1021437084817

Il Comune di Tortolì, che ha voluto ospitare l'evento, dimostra ancora una volta l’importanza di sostenere e valorizzare le attività che lavorano per migliorare l’offerta turistica del territorio. L'impegno dell’ente pubblico, in collaborazione con Sartoria del Marketing ed Eager, è stato fondamentale per realizzare questa occasione di crescita e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.