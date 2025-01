Riprendono gli appuntamenti della Scuola di Teologia nei nuovissimi locali dell’Auditorium Fraternità a Tortolì. Nel primo appuntamento l’attualità irrompe con forza attraverso un tema quanto mai delicato e complesso: quello degli abusi sessuali sui minori.

Domenica 26 gennaio, alle ore 16:00, infatti, ospite e relatore sarà Don Fortunato Di Noto, che spende la sua vita e le sue energie nella lotta contro la pedofilia e per la tutela dell’infanzia, fondatore dell’Associazione Meter, sul tema: “Le periferie digitali e gli agguati della pedofilia e della pedopornografia”. Un tema che suscita la riflessione, invita all’ascolto e chiama al confronto. L’incontro è aperto a tutti.

Don Fortunato Di Noto

Sacerdote siciliano (Avola – 1963), incardinato nella Diocesi di Noto (SR), nel web ha posto le radici della sua missione. Le “periferie digitali” sono divenute la sua dimora; sono il luogo in cui investe le sue energie. Nella parte oscura e insidiosa del web è impegnato nella lotta al nefando ed esecrabile crimine della pedofilia e della pedopornografia. Il suo grido non conosce silenzi; il suo impegno non conosce tregue.

Figura poliedrica ma sobria, uomo schietto ma accorto, alla fervente attività pastorale unisce la costante missione dell’Associazione Meter, della quale è fondatore e presidente, ma soprattutto motore inarrestabile. Il monitoraggio della rete, l’azione di denuncia, l’attività di formazione e di sensibilizzazione sul triste fenomeno degli abusi sessuali sui minori, il sostegno delle vittime sono il suo mandato quotidiano.