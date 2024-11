Durante la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno svolto un servizio speciale a Tortolì e Bari Sardo per garantire la sicurezza durante la festività di Halloween. L'obiettivo era monitorare i luoghi di ritrovo dei giovani per assicurare che la popolazione potesse festeggiare in tranquillità.

Durante i controlli vicino ai locali più frequentati, sono state denunciate tre persone: un 20enne di Lanusei e una 31enne di Tortolì per guida in stato di ebbrezza, e un 19enne di Lotzorai per il possesso di oggetti atti ad offendere, in quanto è stato trovato con uno storditore elettrico.

Attualmente, i procedimenti penali sono in corso e la responsabilità dei tre sarà valutata durante il processo successivo.