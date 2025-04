Paura nel pomeriggio a Tortolì per un incendio divampato nel seminterrato di una casa, in via Is Cogottis, non lontano dal distaccamento dei Vigili del fuoco.

Proprio il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse all'intero stabile. Le operazioni di bonifica si sono concluse dopo qualche ora mentre l’unico occupante dello stabile è stato soccorso dal 118 dopo essere rimasto intossicato: nel tentativo di spegnere l’incendio, infatti, l’uomo ha inalato i fumi prodotti dalla combustione.